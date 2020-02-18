Зеленский срочно созывает СНБУ из-за обострения ситуации в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что проведет оперативное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсудит начавшиеся военные действия на границе с Донбассом. Об этом сообщает УНИАН.

Зеленский считает, что обстрелы являются провокацией. Он пообещал, что не оставит эту ситуацию без внимания и Киев обязательно ответит на агрессию.

«Это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неустанными шагами», — отметил президент.

Ранее пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС) Украины заявила, что военные самопровозглашенной ЛНР начали наступательные действия на линии разграничения в Донбассе в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.

По последнем данным, в результате случившегося погиб один военные и еще четверо были ранены.

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