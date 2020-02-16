Президент Ирана призвал Турцию придерживаться сочинских договоренностей

Президент Ирана Хасан Роухани считает, что Турции следует придерживаться трехсторонних договоренностей Москвы, Тегерана и Анкары, достигнутых во время переговоров в Сочи, передает ТАСС.

По его мнению, Сочинский процесс имеет огромное значение, поэтому не стоит от него отказываться.

«Надеюсь, что мы сможем продолжать работу с Турцией в рамках астанинского процесса», — сказал Роухани.

22 ноября 2017 года в Сочи состоялся трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии. По его итогам страны договорились принимать совместные усилия по устранению насилия в Сирии.

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