МИД Турции считает, что Запад теряет свое влияние в мире

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что западные страны теряют свое глобальное влияние, передает РИА «Новости».

По мнению министра, Западу доверяют все меньше из-за его непризнания компромиссов.

«Вторая причина уменьшения влияния Запада в том, что он начал разрушать собственные принципы, на которых стоит, - демократии, прав человека. Стали проявляться исламофобия и политика двойных стандартов», — добавил Чавушоглу.

Он также отметил, что Азия набирает силу, поскольку контролирует половину мировой экономики. В связи с этим, Западу необходимо пересмотреть свою политику.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Решение о встречи Путина и Эрдогана будет принято после встречи министров России и Турции

— Турецкая делегация приедет в Москву 17 февраля для переговоров по Идлибу

— «Ждем Эрдогана в Крыму»: в Кремле ответили президенту Турции