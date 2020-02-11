Посольство РФ в Германии сочло аморальным высказывание посла Польши о войне

Посольство России в Германии обратило внимание на опубликованную в газете «Märkische Oderzeitung» статью «Война началась не в 1941 году». Об этом диппредставительство сообщило на своей странице в Facebook.

В статье посол Польши в ФРГ Анджей Пшилебский говорит о «наибольшей выгоде» Советского Союза от «окончания войны» против нацистской Германии. Данное заявление в посольстве сочли примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории.

При этом наиболее сильно посольство поразило заявление Пшилебского о том, что якобы не СССР, а западные союзники внесли решающий вклад в разгром Третьего рейха. Его в диппредставительстве сочли далеким от исторической правды.

В своей записи посольство также говорит о том, что для того, чтобы убедиться в обратном, достаточно лишь обратиться к конкретным фактам и свидетельствам.

«Вынуждены с сожалением констатировать, что с приближением 75-й годовщины Великой Победы польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты», — содержится в публикации.

По мнению посольства, эти заявления были сделаны с в угоду сиюминутным конъюнктурным целям. Данную «попытку превратить СССР в из страны-освободителя в виновника войны» в диппредставительстве России в Германии назвали аморальной.