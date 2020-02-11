Экс-президенты России могут получить пожизненный статус сенаторов

В Госдуме предложили поправки к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию, согласно которым бывшие президенты России получат право становиться членами Совета Федерации пожизненно после окончания срока своих президентских полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, вступить в Совфед будет возможно и в случае досрочного прекращения полномочий при отставки.

Отмечается, что при желании можно будет отказаться от полномочий члена Совета Федерации.

Изменения касаются пятой главы Основного закона о Федеральном собрании.

Уточняется, что авторами идеи выступили глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников, председатель аналогичного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, а также другие сенаторы и депутаты.

До этого сопредседатель рабочей группы по конституционным поправкам Андрей Клишас рассказал, что верхняя палата парламента рассмотрит идею увеличения числа своих членов, а также инициативу «пожизненных» полномочий для семи выдающихся государственных деятелей.