Посол США: Трамп рассматривает идею Путина о встрече лидеров СБ ООН

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает предложение российского лидера Владимира Путина о проведении встречи лидеров стран, входящих в постоянный состав Совета безопасности (СБ) ООН. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла США в России Джона Салливана.

По словам Салливана, в настоящее время предложение находится на рассмотрении в Белом доме.

Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.

Он добавил, что пять государств, которые состоят в СБ ООН несут «особую ответственность за сохранение цивилизации».

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