Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и ЖКХ
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Премьер России Михаил Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и ЖКХ.
Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства.
«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — указано в документе.
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