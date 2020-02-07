Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и ЖКХ

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Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Премьер России Михаил Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и ЖКХ.

Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства.

«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — указано в документе.

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