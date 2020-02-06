В Кремле заявили о предстоящем анализе доклада Счетной палаты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отчет Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина нуждается в анализе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам представителя Кремля, отчет является достаточно новым материалом, поэтому прокомментировать его содержание на данный момент трудно. Указанный документ будут анализировать в правительстве, отметил Песков.

Счетная палата опубликовала отчет о результатах стратегического аудита формирования и достижения показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство которыми осуществляет правительство РФ, в период 2017-2018 годов и за девять месяцев 2019 года.

В ходе его составления были проверены правительственные учреждения. Результаты продемонстрировали, что в среднем каждая пятая задача оказалась проваленной.

Таким образом, Счетная палата сочла работу правительства Медведева неэффективной.