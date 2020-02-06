В Кремле прокомментировали закрытие дела об импичменте Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внутренним делом США ситуацию с оправданием президента Дональда Трампа по делу об импичменте, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Мы традиционно не считаем себя в праве вмешиваться во внутренние дела США. Подобное решение Сената достаточно легко прогнозировалось», — заявил Песков.
По его словам, для России главным является, чтобы во внутриполитических баталиях ее перестали использовать в качестве главной «пугалки».
До этого Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сенат США закрыл дело об импичменте полным оправданием Трампа
— Республиканцы назвали дело об импичменте Трампа «спектаклем»