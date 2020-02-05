Трамп проведет встречу с лидером оппозиции Венесуэлы Гуайдо

В Белом доме состоится встреча президента США Дональда Трампа с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. Об этом сообщает ТАСС.

Эти данные предоставила пресс-служба американского главы.

Уточняется, что дипломатическая встреча должна состояться 5 февраля.

«Сегодня президент Дональд Трамп примет в Белом доме временного президента Боливарианской Республики Венесуэла Хуана Гуайдо», — сказано в заявлении.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. В результате Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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