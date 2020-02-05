Посол Франции рассказал, что 40 лет мечтал работать в России

Вступивший на должность посла Франции в Москве в январе Пьер Леви рассказал, что на протяжении 40 лет мечтал работать в России, передает РИА «Новости».

«Я вернулся в страну, которую очень люблю», — сказал дипломат.

По его словам, он начал учить русский язык еще в школе, а также с юности питал любовь к творчеству поэтессы Анны Ахматовой.

Леви считает, что в настоящее время Москва и Париж находятся в начале важнейшего момента в своих отношениях. Он также добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен возобновить позитивный диалог между странами, построенного на взаимном доверии.

Посол уверен, что Франция и Россия, как постоянные члены Совета безопасности ООН должны укреплять мир и безопасность в Европе и мире.

Пьер Леви прибыл в Москву в качестве нового посла Франции 16 января. В период с 2 августа 2016 года по 6 января 2020 года он возглавлял французское диппредставительство в Польше.

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