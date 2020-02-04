В Госдуме отреагировали на подготовку Киевом исков против России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек счел бесперспективными новые иски, которые готовые Украина к России. Об этом пишут «Известия».

Он назвал данные иски против России бумажным лабиринтом и замкнутым кругом, по которому бродят украинские юристы, не находя выхода.

Бальбек сказал, что требовать от России Крым бесполезно, как и судиться за потерянные средства.

Он также подчеркнул, что повлиять на внутреннюю и внешнюю политику России «картонными угрозами» невозможно.

До этого министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды.

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