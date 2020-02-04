На Украине анонсировали новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды. Об этом сообщает издание «Главком».

По его словам, Киев думает над обоснованностью и возможностью «подачи еще одного-двух исков в ближайшее время».

Отмечается, что Малюська отказался раскрывать детали исков, добавив, что Россия тоже следит за Украиной.

«Пока мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом», — добавил министр.

Украина подала ряд исков против России за последние несколько лет. Обвинения касаются газа, поставок оружия и дискриминации крымских татар, нарушения прав человека в Крыму и Донбассе. Москва неоднократно опровергала обвинения.