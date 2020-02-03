Джонсон заявил, что Лондон в переговорах с Брюсселем не примет стандарты ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что в предстоящих торговых переговорах с Брюсселем Соединенное Королевство не будет идти на уступки по различным вопросам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о сохранении Британией своих стандартов в разных сферах.

«Нет необходимости в соглашении о свободной торговле, предусматривающем принятие правил ЕС в отношении политики в области конкуренции, субсидий, социальной защиты, окружающей среды или чего-либо подобного», — заявил Джонсон.

По его словам, Евросоюз должен принять правила, диктуемые Лондоном.

Политик подчеркнул, что Британия в состоянии следовать «самым высоким стандартам» в данных областях лучше, чем действующие стандарты ЕС.

Ранее Соединенное Королевство покинуло ЕС.