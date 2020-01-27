Медведев назвал задачи «Единой России»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил в понедельник, что главная задача партии — борьба за лидерство в политике.

По его словам, речь идет не только о количестве мест в парламенте.

«Важно предложить людям четкую и ясную программу действий по всем направлениям», - цитирует Медведева РИА «Новости».

Единороссы должны контролировать реализацию нацпроектов, содействовать кабмину в реализации Послания президента, взаимодействовать с правительством по важным для всей страны вопросам, заявил председатель партии.