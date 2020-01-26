Пушков отреагировал на слова Кравчука о возвращении Донбасса
Сенатор Алексей Пушков высказал своем мнение по поводу слов первого президента Украины Леонида Кравчука о вариантах возвращения контроля Киева над Донбассом. Об этом он написал в своем Twitter.
Он отметил, что такое высказывание пока сводится к заявлениям, которые относятся «к системной, настойчивой, целеустремленной работе Киева по отталкиванию Донбасса».
«Даже экономическая блокада не снята. Странные надежды», — написал Пушков.
Ранее Кравчук заявил, что Донбасс может перейти под контроль Киева сам , а в ситуации с Крымом нужна другая схема.
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