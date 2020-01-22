Путин сократил визиты в Израиль и Палестину

Президент России Владимир Путин сократил время поездки в Израиль и Палестину с двух до одного дня, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, визит сокращен в связи с ситуацией с обновлением правительства России.

При этом Путин, по словам Ушакова, пропустит только торжественный обед, который 22 января вечером устраивает президент Израиля.

В Израиле Путин встретится сс президентом Израиля Реувеном Ривлином и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Также Нетаньяху и Путин встретятся в Израиле с матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.

Иссахар получила 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее нашли 9,6 грамма гашиша, по ее словам она перевозила его в личных целях.