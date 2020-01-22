Путин сократил визиты в Израиль и Палестину

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин сократил время поездки в Израиль и Палестину с двух до одного дня, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, визит сокращен в связи с ситуацией с обновлением правительства России.

При этом Путин, по словам Ушакова, пропустит только торжественный обед, который 22 января вечером устраивает президент Израиля.

В Израиле Путин встретится сс президентом Израиля Реувеном Ривлином и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Также Нетаньяху и Путин встретятся в Израиле с матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.

Иссахар получила 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее нашли 9,6 грамма гашиша, по ее словам она перевозила его в личных целях.