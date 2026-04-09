«Арсен не получает игровой практики»: Карпин о карьере Захаряна в Испании

Ricardo Larreina/Global Look Press

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о том, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не получает игровой практики в испанском клубе. Его слова приводит РИА Новости.

«В январе общались с Захаряном, когда я приезжал. Это профессиональный футбол —тут не может быть обидно или нет. Что есть, то есть. К сожалению для нас и для него, он не получает игровой практики», — сказал Карпин.

Захарян попал в расширенный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи, но не вошел в итоговый список игроков.

В нынешнем сезоне российский полузащитник провел в составе «Реал Сосьедад» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. 22-летний футболист не может закрепиться в основном составе «Сосьедада» из-за череды повреждений.

Захарян перешел в испанский клуб летом 2023 года. Его действующий контракт с басками рассчитан до конца сезона 2028/29.

Футболист является воспитанником московского «Динамо». Вместе с бело-голубыми Захарян стал бронзовым призером чемпионата России-2021/22, а также финалистом Кубка страны-2021/22.

Ранее экс-игрок сборной России Дмитрий Черышев пожелал Захаряну терпения.

 
