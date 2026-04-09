В Кремле рассказали, ждать ли пасхального перемирия на Украине в этом году

Песков: главнокомандующий не принимал решения о пасхальном перемирии
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга отрицательно ответил на вопрос журналиста, ждать ли в этом году пасхального перемирия по примеру прошлогоднего.

«На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал», — ответил Песков на вопрос, обсуждается ли пасхальное перемирие с Украиной в этом году.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке.

По его утверждению, Украина якобы всегда призывала к прекращению огня в конфликте с Россией. Глава государства заверил, что Киев также поддерживает «тишину» на Ближнем Востоке.

До этого Владимир Зеленский заявил о готовности к «энергетическому перемирию» с Россией. Киев предлагает взаимно прекратить удары по объектам энергетики. По его словам, инициатива передана Москве через США. В России эту идею отвергли, назвав ее попыткой добиться паузы в боевых действиях.

Кроме того, 3 апреля Зеленский заявил, что Украина передала США запрос о Пасхальном прекращении огня, однако неизвестно, будет ли у американцев возможность направить его России.

Ранее в МИД России отреагировали на слова Зеленского о пасхальном перемирии.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!