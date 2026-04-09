Экс-главе ростовского суда не удалось оспорить изъятие имущества

Краснодарский краевой суд не удовлетворил жалобу бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой об изъятии у нее и ее семьи недвижимости в доход государства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани в Max.

В сообщении отмечается, что суд проверил доводы апелляционной жалобы, но не нашел оснований для ее удовлетворения.

«Решение районного суда оставлено без изменений и вступило в законную силу», — пояснила пресс-служба.

22 января стало известно, что по решению суда в доход государства будет обращено имущество бывшей судьи, включая квартиру, два автомобиля, машино-место, денежные средства, а также ювелирные изделия и предметы роскоши, оцененные более чем в 17 млн рублей.

В материалах дела отмечается, чтобы уйти от декларирования имущества, бывшая глава Ростовского облсуда оформляла объекты недвижимости и транспортные средства на своего сына — Сергея Золотарева и на доверенное лицо Марию Данкевич.

Ранее суд приговорил Золотареву к 15 годам колонии по делу о коррупции.

 
