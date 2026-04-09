Челябинец напал в лифте на 88-летнего пенсионера ради пенсии

В Челябинске по горячим следам задержали мужчину, ограбившего 88-летнего пенсионера, сообщает ГУ МВД по региону.

Пожилой мужчина обратился в полицию после инцидента, произошедшего в лифте дома на улице Суркова. По словам пострадавшего, на него напал неизвестный и вырвал кошелек с только что полученной пенсией.

Стражи порядка опросили жертву и получили приметы грабителя, после чего установили личность подозреваемого, которым оказался местный житель 1966 года рождения, и его местонахождение.

Задержанный признался, что заметил пенсионера в магазине, где тот расплачивался за покупки, проследил за ним до дома, а в лифте применил насилие и похитил кошелек, в котором лежали 60 тыс. рублей. Денег при аресте у мужчины не нашли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Ранее мужчина попал в тюрьму за ограбление, вышел на свободу и напал на ту же жертву.

 
