Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле прокомментировали информацию о скором визите президента Индонезии

Песков: Москва готовится к переговорам с президентом Индонезии Субианто
Павел Бедняков/РИА Новости

Москва готовится к переговорам с президентом Индонезии Прабово Субианто. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Я могу подтвердить, что контакты готовятся. Мы готовимся к переговорам», — сказал он.

По словам представителя Кремля, официальная информация о визите индонезийского лидера в Россию будет опубликована своевременно.

В декабре президент России Владимир Путин провел переговоры с Субианто. В ходе встречи глава РФ рассказал о серьезных планах развития двусторонних отношений с Индонезией. По его словам, страны сохраняют хороший темп развития торгово-экономических отношений.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия готова принять участие в развитии атомной энергетики Индонезии и расширять взаимодействие в области подготовки военных специалистов. Российский президент назвал надежными отношения двух государств в области военно-технического взаимодействия.

Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
