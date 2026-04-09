В Кремле прокомментировали информацию о скором визите президента Индонезии

Песков: Москва готовится к переговорам с президентом Индонезии Субианто

Москва готовится к переговорам с президентом Индонезии Прабово Субианто. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Я могу подтвердить, что контакты готовятся. Мы готовимся к переговорам», — сказал он.

По словам представителя Кремля, официальная информация о визите индонезийского лидера в Россию будет опубликована своевременно.

В декабре президент России Владимир Путин провел переговоры с Субианто. В ходе встречи глава РФ рассказал о серьезных планах развития двусторонних отношений с Индонезией. По его словам, страны сохраняют хороший темп развития торгово-экономических отношений.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия готова принять участие в развитии атомной энергетики Индонезии и расширять взаимодействие в области подготовки военных специалистов. Российский президент назвал надежными отношения двух государств в области военно-технического взаимодействия.

