Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Замглавы МИД РФ рассказал об охватившем Европу необратимом энергоколлапсе

MFA Russia/Global Look Press

Европа столкнулась с катастрофическим энергоколлапсом из-за собственного решения отказаться от российских поставок в условиях военной конфронтации с Ираном. Такую оценку ситуации дал заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский на Международной конференции по вопросам гуманитарной деятельности, средств правовой защиты и ответственности в условиях односторонних санкций, передает ТАСС.

По словам высокопоставленного дипломата, запрет Евросоюза на импорт энергоносителей из России в сочетании с боевыми действиями против Тегерана запустил механизм необратимого кризиса на всем пространстве сообщества. Последствиями этого процесса стали резкое падение уровня жизни рядовых европейцев, стремительный рост числа безработных и массовое закрытие малых и средних предприятий.

«Еэсовский самозапрет на импорт российских энергоносителей в условиях войны против Ирана обрек Европу на жесточайший энергетический кризис», — заявил замглавы МИД РФ.

По его словам, негативные последствия санкционной политики Европы все чаще побуждают законодателей в некоторых европейских странах требовать пересмотра ограничений в отношении РФ и отказаться от запрета на импорт российских энергоносителей в условиях геополитической турбулентности.

Ранее европейский политик предрек ЕС энергетический кризис.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!