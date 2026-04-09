Европа столкнулась с катастрофическим энергоколлапсом из-за собственного решения отказаться от российских поставок в условиях военной конфронтации с Ираном. Такую оценку ситуации дал заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский на Международной конференции по вопросам гуманитарной деятельности, средств правовой защиты и ответственности в условиях односторонних санкций, передает ТАСС.

По словам высокопоставленного дипломата, запрет Евросоюза на импорт энергоносителей из России в сочетании с боевыми действиями против Тегерана запустил механизм необратимого кризиса на всем пространстве сообщества. Последствиями этого процесса стали резкое падение уровня жизни рядовых европейцев, стремительный рост числа безработных и массовое закрытие малых и средних предприятий.

«Еэсовский самозапрет на импорт российских энергоносителей в условиях войны против Ирана обрек Европу на жесточайший энергетический кризис», — заявил замглавы МИД РФ.

По его словам, негативные последствия санкционной политики Европы все чаще побуждают законодателей в некоторых европейских странах требовать пересмотра ограничений в отношении РФ и отказаться от запрета на импорт российских энергоносителей в условиях геополитической турбулентности.

Ранее европейский политик предрек ЕС энергетический кризис.