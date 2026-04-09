В Кремле отреагировали на возможную подготовку Франции к войне с Россией

Песков: РФ не представляет угрозу ни для одной из стран Европы
Россия не представляет угрозы ни для одной страны, которая не планирует стать центром для антироссийской деятельности, кроме того, Москва, наоборот, ищет добрых, взаимоуважительных отношений со всеми странами, включая европейские. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление французского правого политика Флориана Филиппо о том, что Франция готовится к войне с Россией.

По словам представителя Кремля, опасения по поводу войны между РФ и Францией безосновательны: Москва, несмотря на отказ европейских лидеров идти на контакт, по-прежнему открыта к взаимовыгодному партнерству со всеми государствами, в том числе и странами Европы.

Накануне лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в социальной сети X о подготовке Франции к войне с Россией. Так политик прокомментировал информацию о том, что Совету министров Франции представят обновленный законопроект о военном планировании, который будет включать повышение военного бюджета на €36 млрд к 2030 году. Документ также допускает приведение нацбезопасности в состояние повышенной готовности.

1 апреля сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отметил, что заявления французских властей о скором военном конфликте с Россией звучат с целью запугивания жителей. По его словам, политики Франции стремятся подготовить своих граждан к непопулярным решениям, призывая их «затянуть пояса».

Ранее во Франции рассказали, хочет ли армия страны воевать с Россией.

 
Как выспаться и все успеть? Сколько на самом деле нужно сна для здоровья
