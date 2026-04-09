В США известный архитектор оказался серийным маньяком, убивавшим проституток

В США известный архитектор оказался серийным маньяком, убивавшим женщин, занимавшихся проституцией, пишет NBC News.

Бывший архитектор с Лонг-Айленда, 62-летний Рекс Хойерманн, в среду признал вину в убийстве восьми женщин, тела которых на протяжении многих лет находили в районе пляжа Гилго в штате Нью-Йорк.

По данным следствия, мужчина знакомился с женщинами, которые занимались проституцией, душил их, а затем выбрасывал тела в районах Гил-го-Бич, Манорвилла и Саутгемптона в период с 1993 по 2010 год. Большинство жертв были секс-работницами. Некоторые тела были завернуты в мешковину.

В рамках сделки со следствием Рекс согласился сотрудничать с ФБР. Ожидается, что 17 июня ему вынесут приговор – несколько пожизненных сроков без права на условно-досрочное освобождение.

Дело о серийных убийствах на пляже Гилго оставалось одной из самых громких нераскрытых криминальных историй США более десяти лет. Прорыв произошел после возобновления расследования в 2022 году: следователи использовали данные с мобильных телефонов, показания свидетелей и ДНК, найденную на выброшенной корке пиццы, что позволило выйти на Хойерманна.

Арест Хойерманна состоялся в июле 2023 года в центре Манхэттена, где он работал архитектором. С момента задержания он настаивал на невиновности, однако теперь полностью признал свою вину.

