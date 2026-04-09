В Иране объяснили, от чего будет зависеть состав делегации на переговорах с США

Состав делегации Ирана на запланированных переговорах с США будет зависеть от того, кто будет представлять американскую сторону. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, передает ТАСС.

«Наше понимание, и это было сообщено американцами через Пакистан, что с другой стороны главой делегации будет вице-президент (США Джей Ди. — «Газета.Ru») Вэнс», — сказал он.

Дипломат добавил, что иранскую делегацию возглавит спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

До этого в Иране заявили, что США уже нарушили три пункта мирного плана. Речь идет об атаках на Ливан, нарушении дроном воздушного пространства Ирана, а также об отказе Исламской Республике в праве обогащать уран.

США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты. Какие именно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.