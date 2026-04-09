Карлсон задался вопросом о большом влиянии Израиля на США

Американский журналист Такер Карлсон хочет получить ответ на то, почему США не могут «взять под контроль свое марионеточное государство» Израиль и выйти из войны с Ираном. Об этом он заявил на видео, опубликованном в его аккаунте в соцсети Х.

По словам журналиста, США вступили в войну против Ирана «по настоянию» Израиля.

«Война пошла неудачно. Теперь мы не можем выйти из этой войны из-за поведения той же самой страны — Израиля. Почему?» – сказал он.

Каждый американец имеет право знать, почему Израиль имеет такое большое влияние на американское правительство, добавил Карлсон.

По его мнению, Соединенные Штаты потерпели поражение в вооруженном конфликте против Ирана, так как им не удалось осуществить смену власти в Исламской Республике. В тоже самое время американские военные базы на Ближнем Востоке получили значительный урон.

7 апреля США заключили двухнедельное перемирие с Ираном.

Ранее Карлсон призвал военных США саботировать приказы об ударах по Ирану.