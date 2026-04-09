Карлсон задался вопросом о большом влиянии Израиля на США

Карлсон задался вопросом, почему Израиль имеет большое влияние на США
Американский журналист Такер Карлсон хочет получить ответ на то, почему США не могут «взять под контроль свое марионеточное государство» Израиль и выйти из войны с Ираном. Об этом он заявил на видео, опубликованном в его аккаунте в соцсети Х.

По словам журналиста, США вступили в войну против Ирана «по настоянию» Израиля.

«Война пошла неудачно. Теперь мы не можем выйти из этой войны из-за поведения той же самой страны — Израиля. Почему?» – сказал он.

Каждый американец имеет право знать, почему Израиль имеет такое большое влияние на американское правительство, добавил Карлсон.

По его мнению, Соединенные Штаты потерпели поражение в вооруженном конфликте против Ирана, так как им не удалось осуществить смену власти в Исламской Республике. В тоже самое время американские военные базы на Ближнем Востоке получили значительный урон.

7 апреля США заключили двухнедельное перемирие с Ираном.

Ранее Карлсон призвал военных США саботировать приказы об ударах по Ирану.

 
