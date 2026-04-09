КДК рассмотрит инцидент с попаданием бутылки в игрока «Спартака» после матча с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с попаданием бутылки в полузащитника «Спартака» Манфреда Уальде после окончания игры Пути регионов Кубка России с «Зенитом». Об этом сообщает «Чемпионат»..

Комиссар РФС зафиксировал в рапорте инцидент, в результате которого пластиковая бутылка, брошенная с трибуны, попала в голову Угальде. КДК рассмотрит эпизод на ближайшем заседании, которое пройдет 16-17 апреля.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился в основное время со счетом 0:0. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где «Спартак» установил победный счет — 7:6.

Перед началом серии пенальти главный тренер «Спартака» заменил вратаря: вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун. Он отразил удары Андрея Мостового и Даниила Кондакова. У «Зенита» не забили также два игрока.

В финале Пути регионов «Спартак» встретится с московским ЦСКА.

