В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана в Берлине

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В Кремле заявили, что на предстоящем саммите по урегулированию ситуации в Ливии встретятся президенты России и Турции Владимир Путин и Тайп Эрдоган, передает ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе президента, встреча лидеров двух стран пройдет до начала официального части международной встречи.

Саммит состоится в Берлине уже сегодня, 19 января. На него приглашены представители США, Китая, Египета, ОАЭ, Британии, Алжира, Франции, а также Турции и России.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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