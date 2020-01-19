Помпео не собирается встречаться в Берлине с представителями России

Госсекретарь США Майк Помпео распространил свой график пребывания в Берлине по случаю международной конференции по Ливии, встречи с российскими представителями в нем не значится. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным госдепартамента, госсекретарь встретится с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, главами МИД ОАЭ Абдаллой бен Зиадом аль-Назайаном, Турции Мевлютом Чавушоглу, ФРГ Хайко Маасом и верховным представителем по иностранным делам ЕС Жозепом Боррелем.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепа сообщил, что Помпео «на полях» конференции намерен сосредоточиться на достижении продления перемирия, выводе иностранных войск из Ливии и политическом процессе под эгидой ООН.

19 января в Берлине пройдет конференция по урегулированию в Ливии. На нее приглашены, в частности, представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в конференции.