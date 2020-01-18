Украинский министр спрятался под столом в поддержку Гончарука

Глава украинского Минюста Денис Малюська разметил в Facebook фотографию, на которой он находится под столом, вытягивая руку для подписания заявления. Снимок был сделан в поддержку премьера страны Алексея Гончарука на фоне скандала с аудиозаписями.

Стоит отметить, что кадр был сделан в кабинете министра, который сидит под столом, вытащив руку. Его кисть с шариковой ручкой тянулась к заявлению.

«Даже если буду умирать, рука все равно дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать... ожидая возможной смены руководства», — написал Малюська.

Ранее Гончарук подал заявление об отставке. Он отметил, что в последние дни жители Украины стали свидетелями событий, которые развернулись вокруг опубликованной в сети аудиозаписи, на которой якобы он критикует выступает президента Владимира Зеленского. Премьер утверждает, что эти файлы были смонтированы, а их содержание нацелено на создание ощущения, будто Гончарук не уважает президента.

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