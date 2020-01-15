Названа дата первого собрания рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию
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Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России впервые соберется 16 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, а также сопредседателя рабочей группы Андрея Клишаса.
Он пояснил, что суть установочного заседания — договориться о порядке работы и встретиться с главой государства Владимиром Путиным.
Отмечается также, что первое рабочее заседание состоится 17 января.
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