Названа дата первого собрания рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России впервые соберется 16 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, а также сопредседателя рабочей группы Андрея Клишаса.

Он пояснил, что суть установочного заседания — договориться о порядке работы и встретиться с главой государства Владимиром Путиным.

Отмечается также, что первое рабочее заседание состоится 17 января.

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