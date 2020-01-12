Путин обсудил ситуацию в Ливии с премьером Италии
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что диалог состоялся по инициативе итальянской стороны.
В ходе беседы политики обменялись мнениями по ситуации в Ливии, а также обсудили предпринимаемые усилия по урегулированию ливийского кризиса.
Так, Конте высоко оценил российско-турецкие договоренности, которые были достигнуты 8 января в Стамбуле.
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с полуночи 12 января 2020 года. Правительство национального согласия Ливии заявило, что положительно относятся к усилиям России и Турции, направленным на поиск решения конфликта в стране.