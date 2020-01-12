Путин обсудил ситуацию в Ливии с премьером Италии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что диалог состоялся по инициативе итальянской стороны.

В ходе беседы политики обменялись мнениями по ситуации в Ливии, а также обсудили предпринимаемые усилия по урегулированию ливийского кризиса.

Так, Конте высоко оценил российско-турецкие договоренности, которые были достигнуты 8 января в Стамбуле.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с полуночи 12 января 2020 года. Правительство национального согласия Ливии заявило, что положительно относятся к усилиям России и Турции, направленным на поиск решения конфликта в стране.