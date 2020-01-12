Китай не изменит отношения к Тайваню после выборов

Пекин не откажется от политики одного Китая после прошедших в Тайване президентских выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление китайского министерства иностранных дел.

«Не имеет значения, какие изменения происходят во внутренней ситуации в Тайване, факт того, что в мире существует лишь один Китай и Тайвань является его частью, не изменится», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Цай Инвэнь была переизбрана на пост президента Тайваня.

Цай Инвэнь впервые возглавила Тайвань после выборов 2016 года. После ее избрания обострился вопрос о независимости острова от Китая.

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