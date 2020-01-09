Трамп обвинил Сулеймани в подготовке взрыва посольства США

Президент США Дональд Трам заявил, что иранский генерал Каксем Сулеймани готовил взрыв посольства США, сообщает CBS News.

Сулеймани был убит США 3 января в Багдаде.

По словам Трампа, Сулеймани планировал «взорвать наше посольство» за несколько дней до смерти.

«Мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. ... Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство», — заявил Трамп.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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