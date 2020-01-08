Иран призывает Совбез ООН привлечь США к ответственности

Совет безопасности ООН должен привлечь США к ответственности за незаконные действия и угрозы, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в письме к генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст письма.

Представитель Ирана призвал Совбез осудить «необузданную политику» Соединенных Штатов и их незаконные угрозы, а также вынудить США следовать принципам международного права.

Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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