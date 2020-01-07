Помпео: США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США следуют поддержке суверенитета и территориальной целостности Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госдепа Соединенных Штатов Америки.

Отмечается, что Помпео подтвердил твердые обязательства США в этом вопросе.

«Также подчеркнул укрепление двусторонних отношений между странами», — указано в сообщении Госдепа.

В нем еще говорится, что Помпео высоко оценил «поддержку Белоруссией осуждения атаки на посольство США в Багдаде».

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