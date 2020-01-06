Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает «Интерфакс».

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН, осуждающее нападение на посольство США в Багдаде 31 декабря, так как оно не учитывало изменившиеся реалии, отметил Небензя. Он подчеркнул, что изначально Россия «решительно осудила» атаку на посольство, однако после этого был убит генерал Сулеймани.

«Мы сообщили, что можем предложить поправки к заявлению председателя СБ, но такие поправки определенно были бы неприемлемы для наших американских коллег», — заявил Небензя.

Ранее США обвинили Россию и Китай в США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений.

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