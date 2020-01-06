В Совфеде назвали враждебным жестом установку памятника Бандере на Украине

Установка памятника лидеру Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) Степану Бандере на Украине рядом с российской границей является враждебным жестом по отношению к России, заявил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Морозова, подобные действия подчеркнут враждебность Украины по отношению к России и будут являться разрушительными для отношений между странами.

Ранее сообщалось, что мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник Степану Бандере в городе Конотоп, расположенном в 70 км от границы с Россией.

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