Иран обратился в Совет Безопасности ООН из-за убийства Сулеймани

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Иран обратился в Совет Безопасности ООН в связи с убийством генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел страны Аббаса Мусави.

Внешнеполитическое ведомство Ирана принимает меры в связи со сложившейся после военной операции США ситуацией, отметил представитель МИД. Он подчеркнул, что министерство действует на политическом, юридическом и международном уровне.

Ранее 3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани.

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