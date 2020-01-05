Иран обратился в Совет Безопасности ООН из-за убийства Сулеймани
Иран обратился в Совет Безопасности ООН в связи с убийством генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел страны Аббаса Мусави.
Внешнеполитическое ведомство Ирана принимает меры в связи со сложившейся после военной операции США ситуацией, отметил представитель МИД. Он подчеркнул, что министерство действует на политическом, юридическом и международном уровне.
Ранее 3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани.
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