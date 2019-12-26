Глава ДНР заявил о возможности отмены комендантского часа после нового года

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что отмена комендантского часа на время новогодних праздников является экспериментом, от которого будет зависеть возможность его полной отмены. Об этом сообщает РИА «Новости».

Действие комендантского часа на территории ДНР будет приостановлено с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.

Пушилин отметил, что нужно посмотреть на эксперимент в плане безопасности и оценить ситуацию с правонарушениями. По мере проведения эксперимента будут приниматься соответствующие следующее решения.

Комендантский час был введен на территории республики с началом боевых действий в 2014 году .