Путин потребовал придумать новые меры поддержки ветеранов ВОВ в юбилейный год
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Российский президент Владимир Путин напомнил, что в 2020 году будет 75-летие победы в Великой Отечественной войне, поэтому необходимо придумать дополнительные меры поддержки ветеранов, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что об этом он сказал на встрече с представителями Совфеда и Госдумы 24 декабря.
Он призвал Госдумы и Совфед подумать над дополнительными поддержки ветеранов.
Ранее Путин сказал, что в 2020 году самым знаменательным для него событием станет 75-летие Победы в ВОВ.
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