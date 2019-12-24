Путин потребовал придумать новые меры поддержки ветеранов ВОВ в юбилейный год

Российский президент Владимир Путин напомнил, что в 2020 году будет 75-летие победы в Великой Отечественной войне, поэтому необходимо придумать дополнительные меры поддержки ветеранов, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что об этом он сказал на встрече с представителями Совфеда и Госдумы 24 декабря.

Он призвал Госдумы и Совфед подумать над дополнительными поддержки ветеранов.

Ранее Путин сказал, что в 2020 году самым знаменательным для него событием станет 75-летие Победы в ВОВ.

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