Путин потребовал придумать новые меры поддержки ветеранов ВОВ в юбилейный год

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Президент Монголии Халтмагийн Баттулга и президент России Владимир Путин с ветеранами после... Президент Монголии Халтмагийн Баттулга и президент России Владимир Путин с ветеранами после...
Президент Монголии Халтмагийн Баттулга и президент России Владимир Путин с ветеранами после...
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин напомнил, что в 2020 году будет 75-летие победы в Великой Отечественной войне, поэтому необходимо придумать дополнительные меры поддержки ветеранов, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что об этом он сказал на встрече с представителями Совфеда и Госдумы 24 декабря.

Он призвал Госдумы и Совфед подумать над дополнительными поддержки ветеранов.

Ранее Путин сказал, что в 2020 году самым знаменательным для него событием станет 75-летие Победы в ВОВ.

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