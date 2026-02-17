В России пресекли канал нелегальной миграции из Латинской Америки

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали организатора нелегального канала миграции в Россию иностранцев из Латинской Америки. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства, передает РИА Новости.

По данным ведомства, организатор незаконной схемы вводил мигрантов в заблуждение. Пользуясь их незнанием российского законодательства, подозреваемый оформлял иностранцам фиктивное трудоустройство, а затем присваивал их зарплату. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ.

ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 322.1 Уголовного кодекса («Организация незаконной миграции организованной группой»).

20 января Госдума на пленарном заседании приняла законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил пересечения государственной границы РФ до 25 тыс. рублей для физических лиц (сейчас — до 5 тыс.), до 250 тыс. рублей для должностных лиц (вместо 50 тыс.) и до 2,5 млн рублей для юридических лиц (вместо 800 тыс. рублей).

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, законопроект позволит частично решить проблему незаконной миграции, окажет дисциплинирующее воздействие на граждан России и иностранцев, а также позволит пополнить государственную казну.

Ранее в Приморье арестовали французского велопутешественника, который незаконно пересек границу РФ.