Ангарские подростки жестоко избили школьника на снегу

Полицейские Иркутской области провели проверку после обнаружения видео, на котором сверстники избивают подростка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

На ролик сотрудники ведомства обратили внимание после публикации в соцсетях. По данным пабликов, на кадрах несовершеннолетние из Ангарска напали на молодого человека и избивали, пока тот лежал на снегу и закрывал голову руками.

При этом юноша пытался убежать, но кто-то из компании снова повалил его на землю и применил силу. Что стало причиной агрессии, не уточняется.

Специалисты установили всех участников произошедшего.

«Несколько участников случившегося доставлены в управление МВД России по Ангарскому городскому округу. Они опрашиваются сотрудниками по делам несовершеннолетних», – сообщается в публикации.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Следователи возбудили уголовное дело.

