Общество

Ангарские подростки жестоко избили школьника на снегу

В Ангарске подростков задержали за избиение юноши
Telegram-канал МВД38

Полицейские Иркутской области провели проверку после обнаружения видео, на котором сверстники избивают подростка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

На ролик сотрудники ведомства обратили внимание после публикации в соцсетях. По данным пабликов, на кадрах несовершеннолетние из Ангарска напали на молодого человека и избивали, пока тот лежал на снегу и закрывал голову руками.

При этом юноша пытался убежать, но кто-то из компании снова повалил его на землю и применил силу. Что стало причиной агрессии, не уточняется.

Специалисты установили всех участников произошедшего.

«Несколько участников случившегося доставлены в управление МВД России по Ангарскому городскому округу. Они опрашиваются сотрудниками по делам несовершеннолетних», – сообщается в публикации.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее подростки с кастетами и ракетницей устроили драку в челябинском автобусе.
 
