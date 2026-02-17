В Эстонии возбудили уголовное дело из-за российских матрешек

ERR: в Эстонии возбудили уголовное дело после попытки ввоза матрешек из РФ

В Эстонии возбудили уголовное дело после попытки ввоза российских матрешек. Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на Налогово-таможенный департамент балтийской республики.

По информации издания, гражданин Эстонии пытался провезти через российско-эстонскую границу 170 матрешек. 39-летни мужчина прибыл из России на КПП «Лухамаа» и заявил, что не имеет товаров для обязательного декларирования, однако при досмотре у него обнаружили матрешки.

В отношении мужчины ранее уже было возбуждено дело о нарушении санкционного режима, поэтому новый факт попытки ввоза матрешек добавили как еще один эпизод к начатому производству.

Авторы публикации не уточнили, под санкции какого именно государства попадают матрешки.

В январе портал ERR сообщал, что эстонские пограничники не пустили в страну гражданина Израиля с самоваром, посчитав, что аксессуар подпадает под санкционные ограничения.

Как уточнили в ведомстве, 25-летний мужчина прибыл на контрольно-пропускной пункт в Нарве, намереваясь въехать в Эстонию. Во время прохождения проверки его направили на дополнительный досмотр.

Эстонская сторона обнаружила в багаже мужчины самовар. Пограничники оценили объект как санкционный, мужчине вынесли предупреждение, он был вынужден вернуться на территорию России.

Ранее российская таможня предупредила о росте желающих пересечь границу РФ и Эстонии.