В Госдуме рассказали о новых законах, которые изменят жизнь россиян с марта

Депутат Говырин: в марте новые законы изменят жизнь миллионов россиян
Максим Блинов/РИА Новости

В России в марте вступят в силу несколько новых законов, которые затронут жизни миллионов граждан, напомнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. В том числе они отразятся на сфере ЖКХ, предпринимательства, соцвыплат, отметил он в беседе с RT.

Одним из ключевых нововведений станет перенос крайнего срока оплаты коммуналки с 10 на 15 число каждого месяца. УК должны будут направлять жильцам квитанции об оплате не позднее 5 числа, новые сроки закреплены в Жилкодексе и изменить их не смогут ни договором управления, ни решением самих жителей, подчеркнул депутат.

Также он напомнил, что с марта изменятся правила оформления онлайн-подписки.

«Раньше многие сервисы продолжали снимать средства, даже если карта была удалена из личного кабинета, ссылаясь на то, что формально подписка не отменена, — пояснил Говырин. — Теперь отзыв реквизитов карты автоматически блокирует возможность дальнейших списаний».

Что касается бизнеса, то на них отразится новое требование к внешнему виду объектов – все организации, включая кафе, офисы, магазины и так далее, вывески которых оформлены на иностранном языке, должны будут сопроводить их русским вариантом. Кроме того, названия ЖК с марта также будут прописываться строго кириллицей – правда, это нововведение затронет лишь новые комплексы, старые останутся с прежними названиями, отметил парламентарий.

Также депутат напомнил, что с марта россиянам автоматически повысят размер страховой пенсии – это затронет граждан, которым в феврале исполнилось 80 лет или которые получили первую группу инвалидности.

Ранее россиянам объяснили, как будет работать закон о защите русского языка с марта.
 
