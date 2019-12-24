Лукашенко предложил России стать частью Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию, пишет РИА «Новости».
Он сказал, что самым простым вариантом, который устроит всех станет именно присоединение России к Белоруссии, поскольку в таком случае никто не будет против.
«А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются — тоже», — пошутил Лукашенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Болорусский лидер также задал риторический вопрос о том, почему Россия не рассматривает вариант вхождения в состав республики.
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