Лукашенко предложил России стать частью Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию, пишет РИА «Новости».

Он сказал, что самым простым вариантом, который устроит всех станет именно присоединение России к Белоруссии, поскольку в таком случае никто не будет против.

«А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются — тоже», — пошутил Лукашенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Болорусский лидер также задал риторический вопрос о том, почему Россия не рассматривает вариант вхождения в состав республики.

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