Трамп и Абэ обсудили поведение КНДР

Американский президент Дональд Трамп поговорил по телефону с японским премьером Синдзо Абэ об «угрожающем поведении» КНДР, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Во время переговоров были также затронуты вопросы по Ирану и торговые двусторонние темы.

По итогам общения, Абэ согласился продолжать тесную связь и координацию, особенно в свете «недавних угрожающих заявлений» северокорейской стороны.

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