Сообщавший о возможном раке президент Бразилии рассказал о вердикте врачей
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Бразильский президент Жаир Болсонару, который ранее говорил, что у него возможный рак кожи провел обследование и рассказал о выводе врачей, сообщает Efe.
В субботу 21 декабря, политик встретился с журналистами и сказал, что рака кожи у него нет. Медики провели биопсию удаленных родинок на лице и ухе, и она ничего не показала.
«Если бы это и был рак, ну, и в чем проблема? Я бы сказал, если нужно отрезать ухо, отрезайте», — отметил Болсонару.
По его словам, даже, если бы у него был рак, то он бы с ним боролся и не опускал руки.
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