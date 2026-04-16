СМИ нашли уязвимость Пентагона

Сбои в работе спутниковой сети Starlink выявили усиливающуюся зависимость Пентагона от принадлежащей Илону Маску компании SpaceX. Об этом сообщает Reuters.

Агентство уточняет, что глобальный сбой в работе спутников Starlink в августе 2025 года поставил на дрейф около 20 беспилотных надводных судов у берегов Калифорнии, остановив операции ВМС США почти на час.

Несмотря на сбои в работе, преимущества Starlink, такие как — широкое распространение и низкая стоимость, перевешивают возможные риски для будущих военных операций, пишет Reuters.

Отмечается, что SpaceX является одним из ключевых подрядчиков Пентагона, что в свою очередь вызывает обеспокоенность у законодателей из-за риска чрезмерной зависимости от одной компании.

Space Exploration Technologies Corp., более известная как SpaceX, — американская аэрокосмическая компания, расположенная в центре разработки Starbase в Техасе. Она была основана в 2002 году бизнесменом Илоном Маском. Компания добилась значительных успехов в создании ракетных двигателей, многоразовых носителей и в разработке технологий спутниковых аппаратов.

